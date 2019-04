Transfergerüchte um Cristiano Ronaldo: Juventus-Star spricht Klartext

Der fünfmalige Weltfußballer Cristiano Ronaldo hat sich nach dem Gewinn seiner ersten italienischen Meisterschaft klar zu Juventus Turin bekannt und sämtlichen Gerüchten um einen Transfer im Sommer einen Riegel vorgeschoben. "Meine Zukunft?", sagte der Portugiese nach dem Triumph am DAZN-Mikrofon: "Ich werde nächstes Jahr zu 1000 Prozent bei Juventus sein. Ich bin sehr glücklich, dass wir die Meisterschaft und den Supercup gewonnen haben." Neben dem Scudetto holte der Portugiese auch schon Meisterschaften in England (drei mit Manchester United) und Spanien (zwei mit Real Madrid). Er ist der bisher einzige Spieler, dem dies gelang.

Zuletzt war in italienischen Medien darüber spekuliert worden, dass Ronaldo den italienischen Rekordmeister aufgrund des frühen Ausscheidens in der Champions League nach nur einer Saison wieder verlassen könnte. Juve-Trainer Massimilliano Allegri hatte jedoch schon vor dem Bekenntnis seines Superstars keine Zweifel daran, dass der 34-Jährige in Turin bleiben wird: "Er ist enttäuscht, wie jeder andere auch, aber ruhig. Er ist die Zukunft von Juventus. Er hat sich dieses Jahr gut geschlagen und wird auch nächstes Jahr tolle Dinge verrichten."