Cristiano Ronaldo verabschiedet sich emotional von Juventus-Fans - Tippfehler lösen Spott aus

Ronaldo, der in seinem Social-Media-Post auch ein Video einfügte, bezeichnete Juventus in dem Schreiben an die Fans als den "größten Klub in Italien und sicherlich einen der größten in ganz Europa". Mit dem italienischen Rekordmeister habe Ronaldo "große Dinge" erreicht: "Die Fans haben mich immer respektiert und ich habe versucht, mich in jedem Spiel, jeder Saison und jedem Wettbewerb für diesen Respekt zu bedanken", führte der Superstar weiter aus. Mit Juve habe er zwar "nicht alles, was wir wollten" gewonnen, dafür aber eine "wunderschöne Geschichte" gemeinsam geschrieben. Tatsächlich gewann "CR7" mit Turin in drei Jahren "nur" zweimal die Meisterschaft und einmal den Pokal - ein internationaler Titel sollte aus der Liaison nicht herausspringen.