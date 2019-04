Cristiano Ronaldo vor Abschied bei Juventus Turin? Trainer Massimiliano Allegri: "Er ist die Zukunft"

Ronaldo mit eindrucksvoller Tor-Statistik bei Juve

Der Vertrag von Ronaldo läuft bei Juve noch bis 2022. In der laufenden Saison kommt der Offensiv-Star auf bislang 19 Tore und zehn Vorlagen in 26 Spielen. In der Champions League traf der ehemalige Real-Profi sechsmal in neun Spielen für Juventus.