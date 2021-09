Bei Manchester United gegen den FC Villarreal: Cristiano Ronaldo knackt nächsten Champions-League-Rekord

Superstar Cristiano Ronaldo hat sich in der Champions League den nächsten Rekord geschnappt. Der 36-Jährige stand am Mittwoch bei der Neuauflage des letztjährigen Europa-League-Endspiels zwischen seinem Klub Manchester United und dem spanischen Vertreter FC Villarreal zum 178. Mal in der Königsklasse auf dem Feld und ist nun der Profi mit den meisten Einsätzen im prestigeträchtigsten europäischen Klub-Wettbewerb. Zuvor hatte sich Ronaldo die Bestmarke mit dem ehemaligen spanischen Nationaltorhüter Iker Casillas teilen müssen. Der Keeper, der seine Karriere im vergangenen Sommer beendete, bestritt zwischen 1999 und 2019 insgesamt 177 CL-Partien für Real Madrid und den FC Porto. 2014 gewannen Casillas und Ronaldo bei den Königlichen gemeinsam den Titel. Anzeige

Ronaldo bestritt die meisten seiner Champions-League-Spiele für Real (101). 54-mal trug er das United-Trikot. 23 Partien bestritt er für Juventus Turin. Mit seinem Einsatz gegen Villarreal hält der portugiesische Nationalstürmer nun die beiden vielleicht bedeutendsten Königsklassen-Rekorde. Denn: Auch in Sachen Treffsicherheit ist Ronaldo unerreicht. 135-mal traf er in der Champions League ins Schwarze. Sein inzwischen für Paris Saint-Germain aktiver Dauerrivale Lionel Messi bringt es als Zweitplatzierter "nur" auf 121 Tore in 151 Spielen.