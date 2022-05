Nach Platzsturm: Crystal-Palace-Trainer Patrick Vieira gerät mit Fan aneinander

Der ehemalige Weltmeister Patrick Vieira ist Medienberichten zufolge nach einem Platzsturm in der englischen Premier League in eine Auseinandersetzung mit einem Fan verwickelt gewesen. Im Anschluss an die 2:3-Niederlage seines Vereins Crystal Palace am Donnerstagabend beim FC Everton war der Trainer über das Spielfeld gegangen. Auf einem Videoclip, den der Sender Sky Sport News auf Twitter veröffentlichte, ist zu sehen, wieder der Franzose von einem mutmaßlichen Everton-Anhänger bedrängt und mit dem Handy gefilmt wurde. Nach kurzer Zeit packte Vieira den jungen Mann und trat anschließend nach ihm, bevor er von anderen Fans abgedrängt wurde.

Anzeige