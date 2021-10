Cuelo und Choi schießen Leverkusen raus: KSC gelingt Pokal-Sensation

Der DFB-Pokalwettbewerb ist für Bayer Leverkusen schon nach der zweiten Pokalrunde beendet. Die Werkself hat ihr Heimspiel gegen den Zweitligisten Karlsruher SC am Mittwochabend überraschend mit 1:2 (0:1) verloren und bleibt damit weiterhin seit der 1:5-Blamage gegen den FC Bayern München am 17. Oktober sieglos. Lucas Cueto (4.) brachte den KSC schon nach vier Minuten in Führung. Der Ausgleich durch Jeremie Frimpong (54.) brachte die starken Gäste in der BayArena nicht aus dem Konzept: Kyoung-Rok Choi (63.) schoss den Zweitliga-Achten nach einem kapitalen Fehlpass von Keeper Lukas Hradecky dann schließlich zum Sieg.

