Nach nur einem Jahr ist Schluss: Cukic und Pulk verlassen die Basketballerinnen des TKH

Pulk, die 2019 ihr Heimatland verlassen und den Sprung in eine fremde Profiliga gewagt hatte, bleibt in Deutschland. Sie schließt sich dem am grünen Tisch verhinderten Meister und Ligakonkurrenten aus Keltern an. Die Dreierspezialistin brachte es beim TKH auf durchschnittlich 8,8 Punkte und 26 Minuten pro Spiel.

Ein Schock folgt dem nächsten

Die letzten Sommer sehr kurzfristig verpflichtete Cukic hatte immer wieder Verletzungsprobleme und fiel die meiste Zeit der im März abgebrochenen Saison aus. Die Serbin musste schon in der Hinrunde drei Monate wegen eines angerissenen Kreuzbandes im linken Knie pausieren.

Seit Januar war sie wieder voll dabei. Mitte Februar dann der nächste Knieschock: Beim 74:72-Sieg in Heidelberg zog sie sich einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu.