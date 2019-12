"Cup der Besten" in Gifhorn steht vor der Tür: Zwölf Teams kämpfen um den Titel

Am 27. Dezember (13 Uhr) geht der Cup der Besten in seine fünfte Auflage – und das bedeutet, dass zwölf Teams aus dem Kreis Gifhorn um den Hallenfußball-Titel im Gifhorner Sportzentrum Süd antreten. Schon in der Gruppenphase stehen einige Derbys auf dem Programm. Natürlich wieder mit dabei: Landesligist und Vorjahressieger SSV Kästorf. Ausrichter ist wie immer der MTV Gamsen.