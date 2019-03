D-Jugend von Chemie Kahla musste beim Heimspiel von RB Leipzig ihre Vereinslogos abdecken

Demnach wurden die Kinder an der Einlasskontrolle zur Red Bull Arena aufgefordert, ihre mit dem Kahlaer Vereinslogo bestickten Mützen und Jacken abzulegen – bei wechselhaftem und windigem Wetter um die zehn Grad, eine Zumutung. Erst nach Diskussionen mit dem Sicherheitspersonal am Eingang sei der Zutritt mit umgedrehten Jacken und Mützen gestattet worden.

Chemie Kahla löscht Post

Ein RB -Pressesprecher hat den Vorfall am Stadion nun bestätigt: "Hier ist ein Fehler passiert – der Sicherheitsdienst hat in diesem Fall falsch gehandelt. Dafür haben wir uns bereits beim Verein entschuldigt. Der Sicherheitsdienst wurde entsprechend informiert, damit sich so etwas nicht noch einmal wiederholt.“

Ein von der BSG Chemie Kahla bei Facebook veröffentlichtes Foto, in dessen Anhang der Verein nicht nur die Situation schilderte, sondern auch auf einen ausfälligen Gruß in Richtung der Roten Bullen nicht verzichten konnte, wurde mittlerweile entfernt. "Uns wurde auch wegen der Kommentare mit rechtlichen Schritten gedroht. Deswegen haben wir den Post gelöscht", sagt Andy Philipp, stellvertretender Vereinsvorsitzender beim Thüringer Amateurverein.

Angebote von Chemie, Dynamo und Lok

Wie in den meisten Stadien gibt es auch in der Red Bull Arena Regeln für Fans. In der Stadionordnung heißt es bezüglich der Sektoren B und D zum Beispiel: "Der Kontroll-und Sicherheitsdienst ist angewiesen und berechtigt, Zuschauer, die als Fan der Gastmannschaft zu erkennen sind oder durch ihr Verhalten auffallen, auch wenn sie ein gültiges Ticket für diesen Bereich besitzen, aus diesem zu entfernen." Eine klare Regelung für Fans- bzw. Mitglieder von Vereinen, die – wie im Fall von Kahla – weder einen Bezug zur Gast- noch zur Heimmannschaft haben, gibt es in dem online abrufbaren Dokument nicht.