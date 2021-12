Dabrowskis zweiter Sieg: Hannover 96 schlägt Schlusslicht Ingolstadt

Damit kamen die Schanzer überhaupt nicht zurecht, 96 ging verdient in Führung. Maximilian Beier erzielte nach einer Flanke von Sei Muroya sein erstes Ligator (9. Minute). Gael Ondoua hätte kurz darauf das 2:0 nachlegen müssen, jagte den Ball aus kurzer Distanz aber über die Latte (13.). Auch Linton Maina ließ eine Top-Chance liegen, der HSV-Siegtorschütze scheiterte nach Ablage von Lukas Hinterseer an FCI-Keeper Fabijan Buntic (27.).

Der 96-Trainer wechselte im Vergleich zum 1:0-Sieg gegen den Hamburger SV zweimal. Julian Börner (nach Rotsperre) rückte für Luka Krajnc in die Abwehrkette, Top-Torschütze Sebastian Kerk (nach Krankheit) für Philipp Ochs. Die Roten nahmen den Schwung aus dem Nordduell mit und setzten das Schlusslicht früh in ihrer Hälfte unter Druck.

Gaus schockt 96, Maina trifft erneut

Die 96-Nachlässigkeit im Abschluss wurde prompt bestraft. Mit dem ersten Torschuss trafen die Gastgeber. Marcel Gaus überwand Martin Hansen per Direktabnahme aus halblinker Position zum 1:1 (29.). Der Schock saß 96 spürbar in den Gliedern. Die Schanzer wurden mutiger, bei den Roten lief der Ball zunächst überhaupt nicht mehr. Es war dann Maina, der 96 aus der Paralyse befreite. Erneut flankte Muroya, Maina blieb erst am Gegner hängen, schob dann aber aus kurzer Distanz überlegt ein (39.). Der zweite Treffer im zweiten Spiel in Folge für den 22-jährigen Flügelflitzer, der unter Dabrowski aufblüht.

Wieder sorgte die Führung aber nicht nachhaltig für Ruhe. Nach einer knappen Stunde hatte 96 Glück: Ein Tor von Maximilian Beister wurde aberkannt, der Ex-Bundesligastürmer stand im Abseits (62.). Kurz darauf strich ein Schuss von Beister knapp am Tor vorbei (66.). Dabrowski reagierte auf die fehlende Entlastung und brachte Hendrik Weydandt für Hinterseer, der auch im zehnten 96-Spiel torlos blieb (65.). Sebastian Ernst ersetzte wenig später Namensvetter Kerk (74.).