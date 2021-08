Daferner geht voran: Dynamo Dresden denkt vor Rostock-Duell nur an eigene Stärken

Dieselbe Elf wie gegen Hannover?

Am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport1) tritt er mit seiner Mannschaft beim Ostrivalen zum Topspiel der 2. Bundesliga an. Vor dem brisanten Duell will sich Dynamo aufgrund der guten Bilanz auch ausschließlich auf die eigenen Stärken konzentrieren. „Wir wollen nicht die ganze Woche über den Gegner reden und wissen, was wir an unserer Mannschaft haben. Wenn wir unser intensives Spiel auf den Platz bringen, muss uns Rostock erstmal schlagen“, erklärte Schmidt.

Daferner will Verantwortung übernehmen

Trotz seiner jungen Jahre will Daferner Verantwortung übernehmen - auch in Rostock. So wie im Hinspiel der vergangenen Saison. Auch da bewies er seine Qualitäten und brachte Dynamo bereits früh in Führung. Es war der Grundstein für einen souveränen 3:1-Auswärtserfolg und für einen triumphalen Empfang zurück in der sächsischen Landeshauptstadt. „Das ist in guter Erinnerung. Wir wissen daher, was das Spiel den Fans bedeutet“, erklärt Daferner. dpa