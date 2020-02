Daichi Kamada verspricht nach Drei-Tore-Gala: Jetzt soll es endlich auch in der Bundesliga klappen

Daichi Kamada ist ein stiller Held. Der Dreifach-Torschütze trat nach dem 4:1-Sieg von Eintracht Frankfurt gegen den FC Salzburg im Hinspiel des Europa-League-Sechszehntelfinals fast schüchtern vor die wartenden Journalisten. Der Japaner hielt den Spielball, den er nach seinen drei Treffern im Schlepptau hatte, immer fest in der Hand. Kamada sprach leise, kaum hörbar – und sein Landsmann Makoto Hasebe stand daneben, er übersetzte die Worte seines Mannschaftskollegen. „Ich freue mich natürlich sehr, dass ich drei Tore geschossen habe“, sagte Kamada. „Nach meiner Verletzung habe ich es ein der Rückrunde noch schwer gehabt. Daher habe ich natürlich nicht gedacht, dass ich heute gleich drei Tore schieße.“

Mit einem Bänderriss fiel der 23-Jährige zum Jahresauftakt gegen Hoffenheim aus. Danach schickte ihn Eintracht-Trainer Adi Hütter in der bisherigen Rückrunde nur beim 1:1 bei Fortuna Düsseldorf in den zweiten 45 Minuten auf den Platz. Dabei war der dribbelstarke Mittelfeldspieler im Herbst stark in Form – das bewies er vor allem in der Europa League, mit zwei Toren beim FC Arsenal (2:1) und einem Treffer gegen Vitoria Guimaraes (2:3). Zudem hatte er zwei Vorlagen beim 2:1-Erfolg über Standard Lüttich beigesteuert. Doch Kamada ist nur international ein (Tor-)König: Alle sechs Saison-Treffer erzielte er in der Europa League!

Kamada: "Will endlich in der Bundesliga treffen"

Sein Ziel ist daher nur logisch. „Ich will endlich auch mal in der Bundesliga treffen“, sagte Kamada nach dem Hattrick gegen Salzburg, der Frankfurt dem erneuten Einzug ins Achtelfinale auf europäischer Bühne ein großes Stück näher brachte. Zu einem Liga-Treffer hat es in bisher 20 Partien noch nicht gereicht. Ob Hütter in den kommenden Bundesliga-Spielen wieder vermehrt auf ihn setzt, ließ der Frankfurter Coach offen. Doch der Einsatz gegen Salzburg nach Kamadas schwierigen Anfangswochen in 2020 war Teil des Salzburg-Plans.

Nach dem 4:1-Erfolg erklärte Hütter: „Ich wollte einen Spieler bringen, der sich mit dem Ball immer zeigt, der mit dem Ball gut umgehen kann. Damit wollte ich den Gegner überraschen.“ Das zeigte Kamada vor allem bei seinem zweiten Tor des Abends, als er die Salzburger Abwehr austanzte und FC-Keeper Cican Stankovic überlupfte. Doch sein Coach war sichtlich überrascht, dass sein Schützling so aufdrehte. „Dass er drei Tore macht, überrascht mich schon. Er hat uns damit den Weg zum Sieg geebnet“, sagte der Österreicher.

Kapitän Trapp lobt Kamada für "unglaublich gute Technik"