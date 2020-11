Ab sofort wöchentliche Tests: TKH setzt den Spielbetrieb in der DBBL fort

Am Mittwoch wurde die komplette TKH-Mannschaft getestet. Fallen alle negativ aus, kann der TKH wie geplant am Samstag (18.30 Uhr) die Giro-Live-Panthers Osnabrück in der Halle an der Birkenstraße in der Südstadt empfangen. „Das Niedersachsenderby soll stattfinden – Stand jetzt“, sagt Bartsch.

Nach jetzigem Stand befinden sich mit Wasserburg, Marburg und Saarlouis allerdings auch drei Vereine wegen positiver Tests oder Verdachtsfällen im eigenen Team in Quarantäne. Das Spiel Marburg gegen Wasserburg wurde bereits verlegt. Obendrein steht Heidelberg vor dem Heimspiel gegen Göttingen keine Halle zur Verfügung. Gut möglich, dass bis zum Wochenende weitere Partien abgesagt werden.