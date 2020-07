Basketball-Bundesliga der Damen startet Ende Oktober: TK Hannover bastelt an der neuen Saison 

Die Sommerpausen der Basketballerinnen sind generell schon ziemlich lang. Im Corona-Jahr 2020 noch viel länger. Erst am 24. Oktober startet die neue Saison statt wie gewöhnlich im September. Die Vereine der 1. und 2. Bundesliga, darunter auch der TK Hannover, haben in einer Videokonferenz mehrheitlich dafür gestimmt.

Bewerbungen lagen zuhauf auf dem Tisch. Noch hat Teamchef Rodger Battersby aber nicht entschieden. „Fünf bis zehn haben wir in der engeren Auswahl“, sagt Team-Managerin Janne Bartsch. Der TKH will aber erst den Kader fix haben – und sich dann für den passenden Trainer entscheiden.

Teamchef Rodger Battersby such noch einen neuen Trainer. © Florian Petrow

Das Team um Kapitänin Birte Thimm und Topspielerin Aliaksandra Tarasava soll großteils zusammenbleiben. Bislang stehen nur die Aufbauspielerinnen Janne Pulk und Tijana Cukic als Abgänge fest. Bereits kurz nach Abbruch der vergangenen Saison sagte Battersby, von allen Spielerinnen die mündliche Zu­sa­ge für die neue Spielzeit bekommen zu haben. „Die Mannschaft passt so richtig gut zusammen, das ist das Wichtigste“, sagte er damals. Noch ist offiziell kein Vertrag unterschrieben, das soll sich aber noch im Juli ändern.

Nationalspielerin Schaake kommt aus Marbug

Vor wenigen Tagen vermeldete der TKH wie berichtet einen spektakulären wie unverhofften Zugang. Perfekt passend für die Aufbauposition. Die 61-fache Nationalspielerin Finja Schaake wechselt vom BC Marburg nach Hannover. „Ein echter Glücksgriff“, sagt Bartsch.

Zumal Schaake quasi von allein den Weg nach Hannover gefunden hat. Die angehende Gymnasiallehrerin war in Niedersachsen auf Stellensuche. Optionen: Hannover und Göttingen. Zwei Bundesliga-Standorte.

Schaake hatte auch ein Angebot aus Göttingen vorliegen. Die 27-Jährige entschied sich aber für Hannover, die Bismarckschule in der Südstadt – und den TKH. Und ganz nebenbei trifft die Nationalspielerin, die elf Jahre in Hessen in der Bundesliga spielte und 352 Einsätze bekam, auf ihre alten Teamkolleginnen aus Marburger Zeiten.