Dämpfer für Bier: Gifhorner verliert nach Punkten

Zweimal in Folge hatte Bier im DM-Finale gegen den technisch versierten Rechtsausleger verloren, diesmal wollte er den Spieß unbedingt umdrehen. Nach vorsichtigem Abtasten zu Beginn konnte sich keiner der beiden in Runde eins einen klaren Vorteil verschaffen, Wall wirkte allerdings etwas aktiver.

Damit ist Biers Bilanz in Kienbaum nach seinem souveränen Auftakterfolg gegen Richard Meinecke (Nordhausen) jetzt ausgeglichen. Eine Bewährungs-Chance bekommt er noch: Am Samstag steigt das BCG-Ass zum Abschluss gegen Andrii Boryshoolets in den Ring, der ukrainische Gastkämpfer ersetzt seinen erkrankten Landsmann Viktor Petrov. Im zweiten Weltergewichts-Duell bekommt es der favorisierte und noch unbesiegte Wall mit Meinecke zu tun.

Am Sonntag trifft eine Kommission um Bundestrainer Eddie Bolger dann die Entscheidung, welcher Boxer den Startplatz für das europäische Olympia-Qualiturnier im März in London erhält; sechs Tokio-Tickets werden in England vergeben. Geht Deutschland dabei leer aus, bleibt im Mai das Weltturnier in Paris als letzte Chance. Dort könnte dann die Stunde für den Zweitplatzierten von Kienbaum schlagen. Boot: „Wir werden bis zum letzten Gong daran glauben und darum kämpfen, dass Nick es schafft.“