Dämpfer zum Playoff-Auftakt: Dresdner Eislöwen verlieren gegen Heilbronn

Dresden. Die Dresdner Eislöwen haben einen Fehlstart in die Play-offs hingelegt. Der Hauptrundenzweite verlor das erste Viertelfinalspiel vor 1755 Zuschauern gegen die Heilbronner Falken mit 2:3 (1:2, 0:0, 1:0, 0:1) nach Verlängerung. Damit geht der Vorrundensiebente in der „Best-of-seven-Serie“ zunächst mit 1:0 in Führung. Aber schon am Freitag können es die Schützlinge von Andreas Brockmann besser machen und in Heilbronn den Spieß umdrehen.

So hatten sich die Hausherren den Start nicht vorgestellt. Aber sie erholten sich nach und nach. Nun lieferten sich beide Teams einen harten Schlagabtausch auf Augenhöhe. Als Corey Mapes dann die erste Strafe im Spiel zog, nutzte Simon Karlsson das Powerplay zum 1:2-Anschlusstreffer (16.). Kurz vor der Pausensirene hatte Vlaislav Filin sogar in Unterzahl noch den Ausgleich auf dem Schläger, aber er scheiterte am gut aufgelegten Gäste-Keeper Arno Tiefensee.

"Zu viele Strafen genommen"

Damit durften die Hausherren nun vier Minuten lang in Überzahl agieren. Aber die Blau-Weißen machten es zunächst spannend, aber fast am Ende des Powerplays gelang ihnen dann doch der ersehnte Ausgleich. Johan Porsberger hatte zunächst eine Chance vergeben, aber wenig später reagierte er blitzschnell, nachdem Tiefensee zwei Schüsse abgewehrt hatte und schon am Boden lag, lenkte der Schwede das Spielgerät über ihn zum 2:2 (55.) ins Gehäuse. Die Falken versuchten alles, um in regulärer Spielzeit noch die Entscheidung zu erzwingen, doch die Eislöwen ließen das nicht zu. So ging es zunächst in die Pause und anschließend in die Verlängerung. Die Entscheidung fiel, als Bruno Riedl in die „Kühlbox“ musste. Heilbronn nutzte die Chance im Powerplay und Julian Lautenschlager sorgte in der 69. Minute für den Siegtreffer. Philipp Kuhnekath gab zu: „Wir haben das ganze Spiel über zu viele Strafen genommen.“