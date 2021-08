Dämpfer zum Start der Ligue 1: Kovac und Monaco verpassen Sieg gegen Nantes

In der ersten europäischen Top-Liga rollt der Ball wieder: Zum Auftakt der französischen Ligue 1 setzte es am Freitagabend eine Enttäuschung für Trainer Niko Kovac und die AS Monaco. Gegen den FC Nantes verpasste man den angepeilten Sieg. Trotz mitunter drückender Überlegenheit kamen die Monegassen gegen den Drittletzten der vergangenen Saison nicht über 1:1 (1:1) hinaus. Den frühen Führungstreffer von Monacos Gelson Martins (14. Spielminute) konterte Jean-Charles Castelletto noch vor der Pause (42.). Anzeige

In seiner Startelf setzte Ex-Bayern-Trainer Kovac wie schon in der Champions-League-Qualifikation am Dienstag gegen Sparta Prag (2:0) auf den deutschen EM-Fahrer Kevin Volland im Angriff und auf Bayern-Leihgabe Alexander Nübel im Tor. Und es dauerte nicht lange, bis der erste Treffer der neuen Saison fiel: In der 14. Minute flankte Caio Henrique stark hinter die Kette von Nantes. Der eingelaufene Gelson Martins schob souverän zum 1:0 ein.

Abgesehen von dem Treffer zeigte sich Nantes jedoch defensiv sattelfest gegen die immer wieder anstürmenden Gastgeber. Und noch vor der Halbzeit trafen dann auch die Gäste: Nach einer Ecke landete der Ball bei Castelletto, der den Ball mit Hilfe des linken Innenpfostens zum Ausgleich einköpfte. Nübel musste sich vorwerfen lassen, beim Eckball nicht konsequent zum Ball gegangen zu sein.

Im zweiten Durchgang zeigte sich die Kovac-Elf weiter dominant, ließ aber die Durchschlagskraft vor dem Tor vermissen. Kovac schöpfte sein Wechselkontingent voll aus, warf noch einmal alle Offensiv-Gefahr in die Partie. Auch U21-Nationalspieler Ismail Jakobs durfte wie schon in der Champions-League-Qualifikation in Prag in der Schlussphase noch mitmischen. Letztlich scheiterten die Gastgeber aber immer wieder an der Beton-Abwehr von Nantes und mussten sich so letztlich mit dem 1:1 zufrieden geben.