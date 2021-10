Kader-Comeback nach sieben Monaten: BVB-Profi Dan-Axel Zagadou nach Knie-OP wieder fit

Zum Start in einen heißen Herbst mit sechs Spielen in 19 Tagen erfüllten sich die Hoffnungen von Borussia Dortmund auf die Rückkehr angeschlagener Stammkräfte nicht. Sowohl für Mahmoud Dahoud als auch für Giovanni Reyna, Raphael Guerreiro und Youssoufa Moukoko kommt die Partie bei Ajax Amsterdam am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime) noch zu früh. Immerhin seht der Langzeitverletzte Dan-Axel Zagadou erstmals seit über sieben Monaten nach seiner Knie-OP wieder im Kader.

