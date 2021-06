De Bruyne entscheidet Spiel eins nach Eriksen-Kollaps: Dänemark verliert emotionales EM-Duell gegen Belgien

Im emotionalen ersten Spiel nach dem Kollaps von Christian Eriksen hat Dänemark bei der EM einen weiteren Rückschlag erlitten. Trotz eines frühen Führungstreffers unterlagen die Dänen am Donnerstag am zweiten Spieltag der Gruppe B gegen Belgien mit 1:2 (1:0) und müssen damit um das Weiterkommen bangen. Während Belgien die Tabelle der Gruppe B mit der Maximalausbeute von sechs Punkten anführt, benötigt Dänemark in der abschließenden Vorrunden-Partie gegen Russland am Montag (21 Uhr) unbedingt einen Sieg, um die Chance auf den Einzug ins Achtelfinale zu wahren. Die Russen hatten am Dienstag Finnland, das Dänemark mit 1:0 bezwungen hatte, seinerseits mit 1:0 besiegt. Anzeige

Schon vor dem Anpfiff in Kopenhagen gab es große Emotionen: Über die Lautsprecher wurde für Eriksen die vor allem über den FC Liverpool populär gewordene Fußball-Hymne "You'll never walk alone" eingespielt. Zudem überreichten die Belgier an die dänische Delegation ein von allen Belgien-Stars unterschriebenes Trikot mit Eriksens Namen. Und es dauerte nicht lange, bis auch das Ergebnis aus dänischer Sicht passte: Youssuf Poulsen von RB Leipzig schoss die Gastgeber schon in der zweiten Minute mit 1:0 in Führung.

Auch danach blieb Dänemark am Drücker, überrumpelte das als Mit-Titelfavorit gehandelte Belgien teilweise. Joakim Maehle hätte bei seinem energischen Vorstoß über die linke Seite früh auf 2:0 erhöhen können, scheiterte mit dem Außenrist aber an Torwart Thibault Courtois (5.). Nach Ablauf der zehnten Minute hielten beide Mannschaften dann kurz inne. Die Spieler und das Publikum würdigten Eriksen mit Applaus. Belgiens Torjäger Romelu Lukaku, der beim neuen italienischen Meister Inter Mailand mit Dänemarks Nummer 10 zusammenspielt, hatte bereits im Vorfeld angekündigt, sein Team wolle den Ball in der 10. Minute ins Aus spielen, um die Solidaritätsaktion zu ermöglichen.





Nach der kurzen Unterbrechung präsentierte sich Dänemark weiterhin stark, während die "Roten Teufel" Probleme hatten. Nach knapp einer halben Stunde wiesen die Hausherren eine beeindruckende Quote von etwa 70 Prozent gewonnenen Zweikämpfen auf. Mikkel Damsgaard hatte eine weitere große Chance für die Dänen, als er Jan Vertonghen und BVB-Profi Thorgan Hazard stehen ließ, mit seinem Schuss das Tor aber knapp verfehlte (35.). Ohne nennenswerte belgische Torchance ging es in die Pause.

Belgiens spanischer Coach Roberto Martinez reagierte, brachte zum Wiederanpfiff erstmals nach dessen im mit Manchester City gegen den FC Chelsea verlorenen Champions-League-Finale erlittenen Gesichtsverletzung Mittelfeld-Star Kevin De Bruyne für Dries Mertens. Und De Bruyne, früherer Bundesliga-Profi von Werder Bremen und des VfL Wolfsburg, war auch am 1:1-Ausgleich (54.) für sein Team beteiligt. Lukaku eroberte kurz hinter der Mittellinie den Ball, marschierte über halbrechts mit hohem Tempo aufs dänische Tor zu, legte dann zurück auf De Bruyne, der wiederum im Zentrum Thorgan Hazard fand, der den Ball nur noch über die Linie schieben musste - ein wunderbar gespielter Angriff des belgischen Teams.

Kurz darauf brachte Martinez mit Axel Witsel für Leander Dendoncker einen weiteren Dortmunder. Der defensive Mittelfeldspieler brauchte damit nur 159 Tage, um nach seinem Anfang des Jahres im Bundesliga-Spiel bei RB Leipzig erlittenen Achillessehnenriss auf den Platz zurückzukehren. Die Partie war in der Folge wesentlich ausgeglichener als im ersten Durchgang. Damsgaard sah für eine "Schwalbe" im Duell mit Dortmunds Thomas Meunier die Gelbe Karte (69.). Fast im Gegenzug drehte De Bruyne die Partie, traf nach Vorlage des für Yannick Carrasco eingewechselten Eden Hazard von Real Madrid zum 1:2 (71.) und verzichtete - wohl wegen Eriksen - auf einen Torjubel.