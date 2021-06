"Haben Christian noch im Kopf": Dänemark-Star Yussuf Poulsen mit emotionalem Statement zu Eriksen

Das EM-Spiel gegen Belgien am zweiten Spieltag der Gruppe B war für Dänemark ein ganz besonderes. Es war der erste des Teams des früheren Mainz-05-Trainers Kasper Hjulmand nach dem Kollaps von Christian Eriksen beim 0:1 gegen Finnland am vergangenen Samstag. Dementsprechend war die Partie gegen Belgien, die Dänemark trotz einer guten Leistung mit 1:2 verlor, begleitet von vielen emotionalen Momenten und Gedanken an Eriksen, der nach seinem Herzanfall einen Defibrillator eingesetzt bekommen soll. "Natürlich haben wir Christian noch im Kopf. Wir sind froh, dass es ihm gut geht, das ist das A und O. Wir haben mit ihm heute Morgen noch Kontakt gehabt und wünschen uns, dass er schnell wieder bei uns ist", sagte Stürmer Yussuf Poulsen. Anzeige

Der Angreifer von RB Leipzig hatte die Dänen bereits in der zweiten Minute mit 1:0 in Führung geschossen - unter dem frenetischen Jubel der etwa 23.395 Zuschauer im Kopenhagener Parken-Stadion. "Die Stimmung hier ist brutal. Was wir in Dänemark in der letzten Woche miterlebt haben, hat die Atmosphäre noch brutaler gemacht", meinte Poulsen. Die Fans beteiligten sich genau wie die Profis beider Mannschaften an der Applaus-Aktion für Eriksen nach Ablauf der zehnten Minute - die 10 ist die Rückkennummer des offensiven Mittelfeldspielers im dänischen Nationalteam.