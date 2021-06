Die etwa 25.000 Zuschauer im Parken-Stadion sowie die Nationalmannschaften von Dänemark und Belgien haben mit einer besonderen Aktion beim EM-Spiel in Kopenhagen am Donnerstagabend ein emotionales Zeichen gesetzt. Zu Ehren des am vergangenen Samstag zusammengebrochenen Christian Eriksen stoppten die Teams die Partie kurz nach Ablauf der 10. Spielminute. Warum ausgerechnet diese Zahl? Eriksen trägt in den Spielen für die dänische Auswahl seit vielen Jahren das Trikot mit der Rückennummer zehn. Die Belgier wählten zudem eine besondere Geste für Eriksen: Sie übergaben den Dänen vor dem Anpfiff ein von allen Spielern signiertes Trikot, auf das Eriksens Name gedruckt war. Anzeige

"Wir werden den Ball ins Aus kicken, um das Spiel kurz zu unterbrechen", hatte der belgische Stürmer Romelu Lukaku diese Aktion bereits am Vorabend angekündigt. Ganz so kam es nicht - die Mannschaften hielten zwar inne, der Ball blieb aber im Spiel. Nach Ablauf der 10. Minute applaudierten alle Fans und Spieler im Parken Stadion. Nach knapp einer Minute wurde die Partie von Schiedsrichter Björn Kuipers aus den Niederlanden beim Stand von 1:0 fortgesetzt. Yussuf Poulsen, Stürmer des Bundesligisten RB Leipzig, hatte das dänische Team unter frenetischem Jubel der Fans früh in Führung geschossen (2. Minute). Zu sehen waren die Bilder mit der Applaus-Aktion auch live im deutschen TV.