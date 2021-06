Nach Achtelfinal-Einzug: Dänemark-Torschütze Christensen denkt an Eriksen - "Stets in unseren Herzen"

Die Mannschaft tanzte über den Rasen, Trainer Kasper Hjulmand klopfte sich voller Stolz auf die Brust: Mit einem 4:1-Erfolg über Russland und dank der Schützenhilfe Belgiens, das bereits als Achtelfinalist feststand, aber Finnland dennoch mit 2:0 besiegte, hat Dänemark am Montagabend doch noch die Sensation geschafft und steht als Gruppenzweiter der Gruppe B direkt im Achtelfinale der EM. All das trotz des aus dänischer Sicht dramatischen EM-Auftakts mit dem Zusammenbruch von Christian Eriksen im Spiel gegen Finnland (0:1). "Wir tragen Christian stets in unseren Herzen", sagte Andreas Christensen, Torschütze zum zwischenzeitlichen 3:1, nach dem Coup gegen die Russen: "Ich kann es kaum begreifen. Wir haben eine unglaubliche Unterstützung von den Fans gehabt. Wir sind sehr glücklich, dass wir heute gewinnen konnten." Eriksen ist auf dem Weg der Besserung, hat das Krankenhaus wieder verlassen. In einer ersten Reaktion postete Eriksen am Abend in seiner Story auf Instagram mehrere Emojis von Dänemark-Flaggen und applaudierenden Händen. Anzeige

Auch Yussuf Poulsen, dänischer Stürmer von RB Leipzig, war voller Euphorie. "Richtig glauben kann ich es wohl erst morgen. Es war eine fantastische Stimmung und ein fantastisches Spiel", meinte der Bundesliga-Profi: "Als Dänemark passiert es nicht oft, so einen Sieg in so einem Turnier zu feiern." Dabei fand Poulsen den Auftritt seiner Elf in der ersten Hälfte phasenweise gar nicht besonders überzeugend. "Wir haben viel Kraft gebraucht, um die Russen zu stressen", sagte der Leipziger, der im zweiten Durchgang jedoch eine Steigerung konstatierte. Über einige umstrittene Entscheidungen des französischen Schiedsrichters Clement Turpin - allen voran den Elfmeterpfiff, der den zwischenzeitlichen 1:2-Anschlusstreffer für Russland nach sich zog - wollte Poulsen sich in seiner Freude jedenfalls nicht mehr aufregen. "Im Endeffekt ist es egal, es ist nicht entscheidend geworden", so der RB-Stürmer.

