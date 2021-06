Spiel eins nach dem Eriksen-Kollaps: So emotional wird das EM-Duell gegen Belgien in Kopenhagen

Fünf Tage nach dem Zusammenbruch von Dänemark-Star Christian Eriksen während des EM-Spiels gegen Finnland (0:1) sowie den bangen Minuten und Stunden im Anschluss steht für die Mannschaft von Trainer Kasper Hjulmand am Donnerstag (18 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) das zweite Gruppenspiel gegen Belgien auf dem Programm - ausgerechnet in Kopenhagen und damit in dem Stadion, in dem der 29-Jährige am vergangenen Samstag um sein Leben kämpfte und wiederbelebt wurde. Für die Skandinavier geht es gegen die am ersten Spieltag siegreichen Belgier (3:0 gegen Russland) darum, den Spagat zu schaffen: aus emotionalen Momenten für den Teamkollegen und der sportlichen Pflicht, nach der Auftakt-Niederlage ein vorzeitiges EM-Aus abzuwenden. Anzeige

Wie dieser Spagat gelingen könnte, fasste Dänen-Kapitän Simon Kjaer im Vorfeld der wichtigen Partie in der Gruppe B treffend zusammen: "Heute werden wir gegen Belgien mit Christian in unseren Herzen und Gedanken aufs Feld gehen." Es steht außer Frage, dass die Mannschaft eine ganz besondere, alles andere als alltägliche Aufgabe vor sich hat. Beinahe die ganze Welt wird auf die Reaktion der Dänen schauen, sodass Mitfavorit Belgien im öffentlichen Interesse zunächst in den Hintergrund rücken dürfte. Diese große Aufmerksamkeit könnte dem Außenseiter dieses Duells durchaus zugutekommen, wie Hjulmand am Mittwoch bei einer Pressekonferenz zu bedenken gab: "Es wird sehr emotional, in den Parken zurückzukommen. Und wir werden eine riesige Unterstützung haben. Wir müssen uns auf diese Emotionen vorbereiten und die Energie dann positiv nutzen." Ganz im Stile von "Danish Dynamite", wie die Nationalmannschaft genannt wird.

Eriksens Inter-Kollege Lukaku kündigt emotionale Aktion an

Inwieweit die gut gemeinte Ankündigung von Belgien-Stürmer Romelu Lukaku, den Ball in der 10. Minute zu Ehren von Dänemarks Nummer 10 absichtlich ins Aus zu schießen, dabei behilflich sein wird, steht derweil auf einem anderen Blatt. Der Teamkollege Eriksens bei Inter Mailand hatte am Mittwochabend von den Plänen der belgischen Auswahl berichtet, dass eine emotionale Aktion im Rahmen des Spiels stattfinden soll. Aus dänischer Sicht könnte diese die schrecklichen Bilder allerdings wieder hervorrufen und auf dem Weg in die Normalität sogar eher kontraproduktiv sein.





Der Dänemark-Coach, der zwischen 2014 und 2015 den 1. FSV Mainz 05 betreut hatte, war in den Tagen vor dem Belgien-Spiel stets bemüht, das Augenmerk auch auf das Sportliche zu lenken. Dennoch kam er immer wieder auf Eriksen zu sprechen, weil der Serie-A-Profi eben ein eminent wichtiger Spieler für die Nationalmannschaft ist. Daraus machte Hjulmand keinen Hehl: "Niemand kann Christian ersetzen. Er ist das Herz unseres Teams." Am Tag des Spiels gegen Belgien gab der dänische Verband bekannt, dass beim 29-jährigen Mittelfeldspieler ein Defibrillator implantiert werde. "Nachdem bei Christian verschiedene Herz-Untersuchungen durchgeführt wurden, ist entschieden worden, dass ihm ein Defibrillator implantiert wird", hieß es in der Erklärung: "Dieses Gerät ist nötig, wenn Rhythmusstörungen zu einem Herzanfall geführt haben. Christian hat diese Lösung akzeptiert."

So wichtig ist Eriksen für das Spiel der Dänen

Die Dänen haben zwar nach wie vor zwei starke Innenverteidiger (Christensen, Kjaer), zwei wertvolle Zuarbeiter im Mittelfeld (Höjbjerg, Delanay) und zwei fleißige Außenstürmer (Braithwaite, Poulsen). Aber es fehlt der Mann, der all diese Elemente miteinander verbindet und das Spiel lenkt. Das dänische Team ist von Eriksen beinahe so abhängig wie das polnische von Robert Lewandowski oder das kroatische vom ehemaligen Weltfußballer Luka Modric.