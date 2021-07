Parallelen zum EM-Triumph von 1992: Wie Extremsituationen bei Dänemark zusätzliche Kräfte freisetzen

Als der dänische Nationalspieler Christian Eriksen am 12. Juni auf dem Spielfeld im Kopenhagener Parken um sein Leben kämpfte, rückte auch sein Teamkapitän Simon Kjaer in den Mittelpunkt. Eriksen war im EM-Gruppenspiel gegen die Finnen zusammengebrochen, sein Herz stand still. Kjaer wurde zum Helden deklariert, obwohl er nur eines war: ein Freund. Der 32-Jährige, der für den AC Mailand verteidigt, und Eriksen (Inter Mailand) kennen sich bestens. Kjaer war sofort zu seinem Kumpel gelaufen, sorgte dafür, dass dieser nicht die Zunge verschluckt, schirmte ihn mit den Kollegen vor Blicken ab und sprach der Freundin Eriksens Mut zu. Die Szenerie war "ein Schock, der für immer Teil von mir – Teil von uns allen – sein wird“, sagte Kjaer. Das Schicksal hatte mitgespielt – mit einem guten Ende für Eriksen, der überlebte. Anzeige

Der Mittelfeldspieler hat inzwischen einen Kardioverter-Defibrillator eingesetzt bekommen, der einem Herzschrittmacher ähnelt. Es geht ihm gut, er hält Kontakt zum Team und verfolgt den Weg seiner Kollegen, die an diesem Mittwoch (21 Uhr/ZDF und Magenta TV) in London das Halbfinale gegen England spielen. Und Dänemark hofft auf ein Wunder wie 1992. "Danish Dynamite", für Jugoslawien ins Turnier nachgerückt, holte damals sensationell den Titel. Dass sein Team 29 Jahre später weiter im Rennen um den Pokal ist, nennt Dänemarks Trainer Kasper Hjulmand "nach allem, was wir erlebt haben, etwas Besonderes". Da klingt durch: Eriksens Kollaps hat das Team zusammengeschweißt. "Wir tragen ihn bei uns bis nach Wem­bley", sagt Hjulmand. Dort steigt am Sonntag auch das Finale.

Flemming Povlsen sieht "Kopie" von 1992 "Ich glaube, es ist eine Kopie von dem, was wir erreicht haben damals", sagt Flemming Povlsen, der 1992 mit den Dänen den Titel holte – und der weiß, wie es ist, wenn das Schicksal mitspielt. Zwei Ereignisse sorgten damals in Schweden mit dafür, dass die Mannschaft von Trainer Richard Møller Nielsen eine undurchdringliche Einheit wurde. Da war Kim Vilfort: Der Spieler von Brøndby IF verlor nach dem Turnier seine Tochter, die Leukämie hatte. Vilfort war 29 Jahre alt, der Kampf seiner Tochter beschäftigte auch die Mannschaft, denn das Wechselbad aus Hoffnung und Angst bekam sie unmittelbar mit. Vilfort verließ das Team, als seine Tochter nicht wie gehofft auf die Behandlung reagierte. Ohne ihn zogen die Dänen mit einem 2:1 im dritten Gruppenspiel gegen Frankreich ins Halbfinale ein – Vilfort fuhr wieder zur EM, weil sich seine Familie das wünschte.





"Ich durfte in meiner Karriere so viele hingebungsvolle Leute kennenlernen und habe Freunde gewonnen, mit denen ich durch Höhen und Tiefen gegangen bin. Das hat Verbindungen geschaffen. All das hat mir der Fußball gegeben", sagte Vilfort 2017 dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). "Das war sehr bewegend für uns alle. Dass Kim zu uns zurückkam (…), ist eine unvergessliche Geschichte", sagte der damalige Kapitän Lars Olsen rückblickend vor dem Halbfinaleinzug der aktuellen Auswahl der Sport Bild. Und Vilfort kam nicht einfach nur zurück. Im Halbfinale gegen die Niederländer traf er im Elfmeterschießen, das die Dänen mit 5:4 gewannen. Und im Endspiel gegen Deutschland stellte er auf 2:0 – es war der Endstand.