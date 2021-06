Dänemark-Kapitän Kjaer will gegen Belgien für Eriksen spielen: "Die größte Motivation"

Die dänische Nationalmannschaft geht am Donnerstagabend (18 Uhr, ZDF und MagentaTV) in Kopenhagen in ihr zweites Spiel bei der Europameisterschaft. Gegen Belgien haben die Spieler allerdings immer noch ihren Kollegen Christian Eriksen im Hinterkopf, der beim Auftakt gegen Finnland (0:1) auf dem Platz kollabiert war. Wie Kapitän Simon Kjaer am Donnerstagmittag in einem Statement klarstellte, wollen die Dänen gegen Belgien auf dem Platz nun alles für ihren Team-Kollegen geben, der das Spiel aus dem Krankenhaus verfolgt: "Heute werden wir gegen Belgien mit Christian in unseren Herzen und Gedanken aufs Feld gehen", schrieb Kjaer. Anzeige

Sich für den Kollegen zu verausgaben, gebe dem Team "Gemütsruhe, was uns auf das Fußballspielen konzentrieren lässt", sagte der Verteidiger: "Wir werden für Christian spielen und wie immer auch für ganz Dänemark. Das ist für uns alle die größte Motivation." Während des Spiels soll es – in Anlehnung an Eriksens Rückennummer nach zehn Minuten – eine Aktion für den Profi von Inter Mailand geben, bei der die Spieler und die Zuschauer auf den Rängen eine Minute lang für Eriksen applaudieren.

Kjaer: "Stolz, wie wir als Team gehandelt haben"

Kjaer blickte in seiner Mitteilung am Donnerstag auch noch einmal auf die tragischen Ereignisse seit dem Spiel gegen Finnland zurück: "Es waren ein paar sehr besondere Tage, in denen Fußball nicht die wichtigste Sache war", schrieb Kjaer. "Ein Schock, der immer ein Teil von mir sein wird – ein Teil von uns allen", sei der Kollaps seines Freundes und Kollegen gewesen. "Die einzige Sache, die wirklich wichtig ist, ist dass es Christian gut geht!", schrieb er dem Freund, der einen Defibrillator implantiert bekommen soll, wie der dänische Verband am Donnerstagmorgen veröffentlichte. Kjaer zollte auch seinen Kollegen und den Fans Respekt: "Ich bin stolz darauf, wie wir als Team gehandelt und wie wir in diesen schwierigen Zeiten zusammen gestanden haben. Ich bin sehr berührt und dankbar für die ganze Unterstützung."