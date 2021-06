Gala-Vorstellung gegen Wales: Dänemark-Stürmer Dolberg "stolz, Teil der Gruppe zu sein"

Dänemark steht im Viertelfinale der Europameisterschaft – auch dank Angreifer Kasper Dolberg, der mit seinen beiden Toren zum 1:0 und 2:0 den Weg in die Runde der letzten acht Teams ebnete. Der 23-Jährige war im Nachgang des 4:0-Erfolgs gegen Wales aber weniger auf sich, als auf die geschlossene Mannschaftsleistung der dänischen Auswahl fokussiert. "Es ist so einfach in dieses Team zu kommen. Ich bin sehr stolz, Teil dieser Gruppe zu sein", freute er sich über den Zusammenhalt in der dänischen Auswahl. Auch seinem Offensiv-Kollegen Mikkel Damsgaard, der den Führungstreffer vorbereitete, sprach er ein Extra-Lob aus. "Er ist ein sehr guter Spieler. Er hat ein gutes Auge für seine Mitspieler. Als Stürmer kannst du dir nicht mehr wünschen." Anzeige

Für Dolberg, der im Nachgang der Partie zum Spieler des Spiels gekürt wurde, war die Partie in der mit 16.000 Zuschauern gefüllte Amsterdam Arena eine ganz besondere. Bei Ajax schaffte er in den Niederlanden in der Saison 2016/17 endgültig den Sprung zu den Profis, wechselte nach 119 Pflichtspielen und 45 Toren für die erste Mannschaft erst zur Saison 2019/20 nach Frankreich zu OGC Nizza. "Es musste so passieren, dass er an seiner alten Heimstätte trifft. Ich hatte ein gute Gefühl mit ihm und er war fantastisch", sagte Trainer Kasper Hjulmand, während Dolberg selbst von den Emotionen überfordert schien. "Es ist komplett verrückt. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich mich fühlen soll. Es ist surreal."

Dolberg schreibt Dänemark-Geschichte Mit seinem Doppelpack stellte Dolberg, der erst durch die Verletzung von Yussuf Poulsen kurzfristig in die Startelf gerückt war, nicht nur die Weichen auf den Sieg gegen das letztlich überforderte Wales, sondern war auch erst der zweite dänische Spieler überhaupt, dem im Dress des Nationalteams zwei Tore in einem K.o.-Match einer EM gelangen. Zuletzt hatte dies Henrik Larsen bei der EM 1992 im Halbfinale gegen die Niederlande geschafft.