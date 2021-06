Stars, Trainer, Form: Darum wird Dänemark für das DFB-Team "ein echter Gradmesser"

Das wird ein echter Härtetest für die deutsche Nationalmannschaft: Am Mittwochabend (21 Uhr/RTL) trifft das Team von Bundestrainer Joachim Löw in Innsbruck auf Dänemark. "Das wird ein hoher Gradmesser und eine Herausforderung für uns", sagte Co-Trainer Marcus Sorg vor der Partie. "Es ist wichtig, dass uns der ein oder andere Gegner noch mal aufzeigt, wo uns was fehlt." Anzeige

Und dieser Gegner könnten die Dänen sein. Das Team von Cheftrainer Kasper Hjulmand, der früher bei Mainz an der Seitenlinie stand, hat in den letzten drei Jahren nur zwei Spiele verloren - und das jeweils gegen Belgien, die in der FIFA-Weltrangliste auf Platz eins stehen. "Sie haben eine sehr gute Entwicklung genommen als Mannschaft. Sie bekommen relativ wenige Gegentore und mache im Umkehrschluss viele", lobt Sorg Dänemark. "In der ersten Elf sind das alles Spieler, die bei Topklubs spielen und die sich auf sehr hohem Niveau bewegen."

Schmeichel, Poulsen und Delaney gehören zu den dänischen Stars Zu den Stars im Team zählen Torwart Kasper Schmeichel von Leicester City, Kapitän Simon Kjaer vom AC Mailand und Spielmacher Christian Eriksen von Inter Mailand. Aus Deutschland stehen mit Leipzig-Stürmer Yussuf Poulsen, Torwart Frederik Rönnow (Schalke), Thomas Delaney (Borussia Dortmund) und Robert Skov (TSG Hoffenheim) vier Spieler im Kader.