Dänemark-Trainer Hjulmand emotional vor Tschechien-Spiel: Eriksen noch immer "das Herz des Teams"

Dänemarks Coach Kasper Hjulmand hat vor dem EM-Viertelfinale gegen Tschechien noch einmal die Bedeutung von Christian Eriksen in der Heimat betont. "Wir werden mit Christian in unseren Gedanken spielen", sagte der Ex-Mainzer vor der Partie am Samstag (18.00 Uhr/ARD und Magenta TV) in Baku. "Er ist immer noch das Herz des Teams. Und mit diesem Herz und ohne Angst werden wir wieder voll da sein."

Anzeige