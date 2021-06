Dänemark-Trainer Hjulmand nach Eriksen-Kollaps: "Was die Spieler geleistet haben, war unglaublich"

Dass das erste Gruppenspiel der EM 2021 mit 0:1 gegen Finnland verloren wurde, geriet zur kompletten Nebensache. Der Gesundheitszustand des kurz vor der Halbzeit kollabierten Dänemark-Stars Christian Eriksen war das wichtigste Thema nach dem Auftaktspiel der Gruppe B im Parken-Stadion in Kopenhagen. "Momente wie diese relativieren alles im Leben. Ich wünsche Christian eine vollständige und schnelle Genesung und bete, dass seine Familie Kraft und Glauben hat", wurde Aleksander Ceferin als UEFA-Präsident auf Twitter zitiert. Die UEFA kürte Eriksen nach dem Spiel zum Man of the Match. Viel wichtiger jedoch: Der Offensivspieler von Inter Mailand befindet sich auf dem Weg der Besserung. "Wir haben es geschafft, Christian zurückzuholen. Er hat mit mir gesprochen, bevor er ins Krankenhaus gebracht wurde“, sagte Nationaltrainer Kasper Hjulmand nach dem Spiel. Anzeige

Mitten während des EM-Auftaktspiels kollabierte der beste dänische Spieler auf dem Rasen und blieb regungslos liegen. Sanitäter kämpften minutenlang um sein Leben, die Zuschauer im Stadion und an den Bildschirmen zitterten um ihn. Und seine Mitspieler standen schockiert und mit Tränen in den Augen direkt daneben. Als klar war, dass der 29-Jährige wieder bei Bewusstsein ist und in ein Krankenhaus gebracht wurde, ließ die UEFA das Spiel nach mehr als anderthalbstündiger Unterbrechung fortsetzen. Joel Pohjanpalo erzielte in der 60. Minute den Siegtreffer. Er wollte zunächst jubeln, tat das dann aber doch nicht. "Wenn man ein Tor schießt, ist immer der erste Reflex, zu jubeln. Mir war aber schnell klar, dass das heute nicht angebracht ist", sagte Pohjanpalo. "Das Wichtigste ist: Es geht Christian gut. Er wollte, dass wir weiterspielen. Das dänische Team und wir haben diesen Wunsch respektiert."

Hjulmand beeindruckt: "Wurden heute daran erinnert, was das Wichtigste im Leben ist"

Als klar war, dass der 29-Jährige wieder bei Bewusstsein ist und in ein Krankenhaus gebracht wurde, ließ die UEFA das Spiel nach mehr als anderthalbstündiger Unterbrechung fortsetzen. Eine Entscheidung beider Mannschaften. Gerade die dänischen Spieler kamen teils mit Tränen in den Augen auf den Rasen zurück. Torwart Kasper Schmeichel nahm vor dem Wiederanpfiff jeden Mitspieler in den Arm. Zusammen mit allen Betreuern und Medizinern bildeten die Dänen einen Kreis. "Die Spieler waren sich sicher, heute nicht mehr schlafen zu können. Es war besser, zu sagen: Wir bringen es jetzt hinter uns", sagte Hjulmand.





Das dänische Team sei "komplett durch und emotional erschöpft", so der ehemalige Mainz-Coach weiter. Aktuell werde nicht über das Spiel diskutiert, sondern es gehe einzig und allein um Eriksen: "Alle Gedanken sind jetzt bei Christian und seiner Familie", sagte Hjulmand, der sich beeindruckt von der Reaktion seiner Mannschaft zeigte: "Wir wurden heute daran erinnert, was das Wichtigste im Leben ist: Dass man Menschen um sich herum hat, die einem nah stehen. Ich könnte nicht stolzer auf meine Spieler sein. Was sie geleistet haben, war unglaublich."

