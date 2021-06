Dänemark-Trainer Hjulmand: Eriksen sieht zweites EM-Spiel im Krankenhaus – Finnland mit T-Shirt-Botschaft

Dänemarks Nationalspieler Christian Eriksen wird sein Team am Donnerstagabend beim zweiten EM-Spiel gegen Belgien vom Krankenhaus aus unterstützen. " Das Krankenhaus ist in der Nähe des Parken Stadions, wahrscheinlich wird er also auch den Lärm hören. Ich denke, er wird sein Nationaltrikot anziehen und sich das Spiel ansehen ", sagte Trainer Kasper Hjulmand am Mittwoch bei der Pressekonferenz zu der Partie (Donnerstag, 18 Uhr/ZDF und Magenta TV).

Finnland sendet Botschaft an Eriksen

Die finnische Nationalmannschaft absolviert indes bereits am Mittwoch gegen Russland ihr zweites Turniermatch (15 Uhr/Magenta TV) und hat beim Aufwärmen ein erstes Zeichen in Richtung Eriksen gesendet. "Get well Christian" stand in blauer Schrift auf den weißen Aufwärmshirts, die Teemu Pukki und seine Kollegen vor der Partie in St. Petersburg trugen.