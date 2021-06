Vom Eriksen-Drama bis Wales-Spiel: Das sagt Ex-Nationalspieler Andreasen zum Dänemark-Wunder

Zum ersten Mal bei dieser Europameisterschaft bestreitet Dänemark ein Auswärtsspiel. Aber selbst nach Amsterdam wollen den Tabellenzweiten der Gruppe B etwa 4000 Fans begleiten. Die Euphorie und das Selbstvertrauen ist vor dem Achtelfinalspiel gegen Wales am Samstag (18 Uhr, ARD und Magenta TV) groß. Doch das war nicht immer so. Im Interview mit dem SPORT BUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), erinnert sich der 20-fache dänische Nationalspieler Leon Andreasen auch an schwierige Zeiten des Teams. Der inzwischen 38-Jährige spricht zudem über das Eriksen-Drama, die starke Mentalität der Mannschaft und das Achtelfinal-Duell in Amsterdam.

Leon Andreasen: Ich fand es einfach krass, dass die Spieler die Wahl hatten, am gleichen Abend oder am nächsten Tag weiterspielen zu können. Ich kann es immer noch nicht verstehen, warum dieses Spiel fortgesetzt wurde. Es hätte einfach beendet und mit Unentschieden gewertet werden müssen. Das hat die Mannschaft alles sehr mitgenommen.

Also vor ein paar Jahren war es noch eine richtige Katastrophe. Die Fans mochten die Spieler nicht, ganz Dänemark war gegen die Mannschaft. Da meinten die Leute, dass es den Nationalspielern nur um das Geld gehe. Das war eine ganz schwierige Phase. Jetzt ist die Unterstützung brutal, die Mentalität der Mannschaft richtig gut. Kasper (Trainer Hjulmand, Anm. d. Red.) stellt die Mannschaft sehr gut ein – besonders in der Defensive. Er hat da genau die richtigen Spieler ausgewählt. Es ist nicht einfach für die Gegner, sich da durchzuspielen.

Ich stehe aktuell mit den Spielern nicht in Kontakt. Beispielsweise war ich mit Simon (Kjaer, Anm. d. Red.) sehr lange zusammen bei der Nationalmannschaft. Wir haben auch viel zusammen gemacht, auch mal einen Film angeschaut. Er ist einfach ein toller Mensch und es ist schön, wenn man solche Spieler wie ihn oder auch Kaspar Schmeichel in seinem Team hat.

Spieler wie Pierre-Emile Höjbjerg (Tottenham Hotspur, Anm. d. Red), Thomas Delaney (Borussia Dortmund, Anm. d. Red) oder auch Yussuf Poulsen (RB Leipzig, Anm. d. Red) spielen ja schon für große Vereine. Das Zeug zum Star haben Joakim Maehle (Atalanta Bergamo, Anm. d. Red) und Mikkel Damsgaard (Sampdoria Genua, Anm. d. Red). Beide spielen eine sehr gute EM und so ein Turnier ist für die Entwicklung immer gut. Da bei dieser EM sowieso ganz Europa mehr als sonst nach Dänemark schaut, stehen diese beiden Spieler sicher auch bei anderen Teams auf dem Zettel. Es wird der ein oder andere aus der Mannschaft sicherlich ein Angebot noch in diesem Sommer bekommen.

Große Euphorie in Dänemark

Wie sehr lebt die Mannschaft von den dänischen Fans? Im Land ist während der EM eine Euphoriewelle entfacht worden…

Wenn du in Dänemark im Parken auf dem Platz stehst, die Nationalhymne läuft und die Hütte voll ist, ist das einfach wahnsinnig. Das war in den vergangenen Jahren aber eher nicht so. Da gab es mehr Buhrufe als Beifall. Nach nur einem Fehlpass hatte die Mannschaft gleich das ganze Stadion gegen sich. Jetzt ist es egal, was auf dem Platz passiert. Es stehen alle hinter der Mannschaft. Es fühlt sich an wie früher. Die alte Liebe wurde wieder aufgefrischt.

Danish Dynamite 2.0 wie bei der EM 1992 ?

Den heutigen Fußball kann mit dem vor fast 30 Jahren nicht vergleichen. Es ist ein ganz anderes Spiel. Die Spieler in der aktuellen Mannschaft haben ganz andere Eigenschaften, sind technisch auf einem besseren Level. Früher wurde viel mit langen Bällen gespielt, es wurde noch mehr gekämpft.