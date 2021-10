Acht Siege, kein Gegentor: Dänemark auf dem Weg zur WM nicht zu stoppen – Trainer Hjulmand lobt Qualität

Als die Dänen ihr nächstes Fußball-Märchen geschrieben hatten, standen sie auf dem Rasen im Kreis und schworen sich schon einmal auf die Winter-WM im nächsten Jahr in Katar ein. "Von solchen Dingen kann man nur träumen. Es ist verrückt. Das ist riesig für mich, es ist riesig für die Mannschaft, für den dänischen Fußball und für Dänemark", sagte Pierre Emile Højbjerg.

Nach Deutschland qualifizierten sich die Dänen als zweites Team aus Europa für die Fußball-WM 2022 in Katar. Das 1:0 (0:0) gegen Österreich reichte, der EM-Halbfinalist aus Dänemark ist damit nicht mehr von Gruppen-Rang eins zu verdrängen. "Es ist schwer zu beschreiben, was wir erreicht haben. Es ist schwer zu beschreiben, wie souverän es wirklich war", sagte Dänemarks Trainer Kasper Hjulmand und meinte: "Wir können stolz auf diese Mannschaft sein."

Die 35.000 Zuschauer im ausverkauften Parken-Stadion in Kopenhagen sorgten schon vor dem Anpfiff für Party-Stimmung. "Es ist immer schön, die Nationalhymne zu singen, aber heute hat meine Stimme ein bisschen gezittert. Es war eine große Freude durch und durch. Die Unterstützung war einzigartig, darauf können wir stolz sein", sagte Thomas Delaney, der im Sommer von Dortmund nach Sevilla gewechselt ist.

Fairplay-Preis für Dänemark

Vier Monate nach dem Zusammenbruch von Christian Eriksen gab es einen Fairplay-Preis für die Dänen. Kapitän Simon Kjaer nahm die Auszeichnung stolz entgegen. Eriksen war am 12. Juni in Kopenhagen während des EM-Gruppenspiels gegen Finnland auf dem Rasen zusammengebrochen und musste wiederbelebt werden. "An diesem Tag haben wir gezeigt, wer wir sind und auf welchen Werten die Mannschaft basiert", sagte der 32-Jährige Kjaer.