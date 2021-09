Offiziell: Dani Alves und Sao Paulo lösen Vertrag auf – erfolgreichster Fußballer der Geschichte vereinslos

Der 38-Jährige ist mit 46 gewonnenen Titeln der erfolgreichste Spieler der Geschichte des Fußballs. Unter anderem gewann Alves mit dem FC Barcelona dreimal die Champions League (2009, 2011, 2015) sowie sechs Mal die spanische Meisterschaft. Zudem holte er die Liga-Titel in Frankreich mit Paris Saint Germain (2) und in Italien mit Juventus Turin (1). Den letzten Erfolg errang der Rechtsverteidiger im vergangenen Sommer, als er die brasilianische Olympia-Auswahl als Kapitän zur Goldmedaille in Tokio führte. Vor erst einer Woche feierte der 119-malige Nationalspieler sein Comeback in der A-Nationalmannschaft der Selecao.