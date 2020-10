Bei Grand-Slam-Debüt gleich im Achtelfinale: Das ist French-Open-Shootingstar Daniel Altmaier

Daniel Altmaier setzt seinen fulminanten Siegeszug durch die French Open einfach fort. Der Qualifikant aus Kempen gewann am Samstag in Paris sein Drittrunden-Match gegen den an Nummer sieben gesetzten Italiener Matteo Berrettini mit 6:2, 7:6 (7:5), 6:4 und steht damit bei seinem Grand-Slam-Debüt völlig überraschend im Achtelfinale. Wer ist dieser 22-Jährige, der der deutschen Nummer eins, Alexander Zverev, in die vierte Runde folgte?

"Er ist wirklich eine coole Socke“, sagt zumindest TV-Expertin Barbara Rittner über die Nummer 186 der Welt. 2018 hatte Altmaier wegen einer Mischung aus Bauchmuskelschmerzen und Schulterproblemen fast ein Jahr pausieren müssen und war sogar aus den Top 400 der Weltrangliste gerutscht. Seitdem kämpfte er sich Stück für Stück zurück und nutzte die Corona-Pause, um sich körperlich in einen Top-Zustand zu bringen. Das hilft ihm in Paris, wo er durch die Qualifikation nun schon sechs Spiele absolviert hat. "Mein Fitnessprogramm und die Tatsache, dass ich dieses Jahr sehr, sehr viele Matches gespielt habe, machen mich stark“, sagte Altmaier.