Offiziell: Daniel Bierofka tritt als Trainer von 1860 München zurück - Ismaik: "Geht als Held"

Daniel Bierofka ist als Trainer beim TSV 1860 München zurückgetreten. Den Abschied der "Löwen"-Identifikationsfigur bestätigte der Traditionsverein. "Die letzten 2,5 Jahre waren sehr kräfteaufreibend. Für mich gilt es jetzt erstmal, die Tanks wieder aufzufüllen", wurde Bierofka in der Mitteilung des Tabellen-15. zitiert. Zunächst hatte Bierofka noch mit der Mannschaft trainiert, am Mittag aber das Club-Gelände verlassen.

In den Spekulationen über einen Rücktritt meldete sich auch Investor Hasan Ismaik zu Wort. "Ich bin entsetzt, mit welchen Methoden Daniel Bierofka beim TSV 1860 beschädigt wird. Seit Monaten wird unser Trainer gemobbt. Für mich ist das eine Schande, die ich nicht in Worte fassen kann", kritisierte der Jordanier in den Sozialen Netzwerken.