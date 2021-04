Perfekt: Daniel Farke kehrt mit Norwich City in die Premier League zurück

Am Ende einer Saison steigen die beiden höchstplatzierten Klubs der Tabelle direkt in die Premier League auf. Der dritte Aufsteiger wird nach einer Play-off-Runde in einem Endspiel im Wembley-Stadion ermittelt.

Der deutsche Trainer Daniel Farke schafft nach dem Abstieg mit Norwich City aus der englischen Premier League den direkten Wiederaufstieg. Weil die Verfolger Swansea City (2:2 gegen Wycombe) und Brentford (0:0 gegen Millwall) nur Unentschieden spielten, ist den Canaries die Rückkehr in die erste Liga schon vor dem Spiel gegen Bournemouth am Samstagabend rechnerisch nicht mehr zu nehmen.

Farke hatte Norwich im Jahr 2017 in der Championship übernommen. Nur zwei Jahre später schafften die Kanarienvögel den Aufstieg in die Premier League. Doch nach nur einer weiteren Spielzeit in der englischen Top-Liga stieg Norwich als abgeschlagener Tabellenletzter in die zweite Spielklasse ab. Norwich hielt aber am früheren Reserve-Coach von Borussia Dortmund fest. Der Vertrag von Farke läuft noch bis Sommer 2022.