"Massiv vereinsschädigend": Chemnitzer FC trennt sich von Daniel Frahn

Paukenschlag beim Chemnitzer FC! Der Drittligist hat sich mit sofortiger Wirkung von seinem Kapitän Daniel Frahn getrennt. Das gab der CFC am Montagmittag bekannt. Als Begründung heißt es in einem Statement: "Mit Entsetzen haben wir erkennen müssen, dass sich unser - nunmehr ehemaliger - Mannschaftskapitän Daniel Frahn als großer Sympathisant der rechtsradikalen und menschenverachtenden Gruppierung „Kaotic Chemnitz“ herausgestellt hat und damit großen Schaden für den Verein anrichtete. Es gibt Null Toleranz für dieses Verhalten."

Hintergrund sei sein Verhalten beim Auswärtsspiel gegen den Halleschen FC am vergangenen Sonnabend. "Der Spieler Frahn verhielt sich durch die im Gäste-Fanblock des Hallenser Stadions offenkundig zur Schau gestellten Sympathie zu führenden Köpfen der rechts gesinnten Gruppierung „Kaotic Chemnitz“ und der aufgelösten Gruppe „NS-Boys“ massiv vereinsschädigend", heißt es in dem Statement des CFC.

Zweifelhafte Frahn-Aktion im März

Mit diesem Hintergrund erscheint das Verhalten von Frahn beim Regionalliga-Heimspiel gegen die VSG Altglienicke am 9. März 2019 in neuem Licht. Damals hatte er ein T-Shirt mit der Aufschrift "Support your local hools" hochgehalten. Außerdem hatte der Verein eine Schweigeminute für einen stadtbekannten Neonazi abgehalten, der kurz zuvor verstorgen war. Frahn wurde daraufhin gesperrt, hatte sich aber für das Verhalten entschuldigt. "Wir wissen jetzt sicher, dass es die falsche Entscheidung war, ihn nach seinen Unschulds-Beteuerungen seiner eigens zu verantwortenden Aktion am 9.3.2019 weiter das Vertrauen zu schenken", heißt es vom Verein.