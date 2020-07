Nächste Station Millerntor: Ex-Havelser Daniel-Kofi Kyereh wechselt zum FC St. Pauli

Daniel-Kofi Kyereh macht den nächsten Schritt in seiner Karriere: Der 24-jährige Offensivmann wechselt vom SV Wehen Wiesbaden zum FC St. Pauli, bleibt damit trotz des Abstiegs der Hessen der 2. Bundesliga erhalten - und schnürt künftig für einen Verein mit deutlich mehr Zugkraft die Schuhe.

Kyereh, der 2014 aus dem Nachwuchsleistungszentrum zur U19 des TSV Havelse wechselte und bei den Garbsenern auch den Durchbruch im Männerbereich schaffte, wechselt ablösefrei - bei einem Marktwert von 600.000 Euro (Quelle: transfermarkt.de). In der abgelaufenen Spielzeit erzielte in 28 Spielen sechs Tore für den Tabellenvorletzten, bereitete sieben weitere Treffer vor. In der Saison zuvor hatte er mit seinen Toren maßgeblich zum Aufstieg beigetragen.