Kein Sieg in zehn Spielen: AS Nancy-Lorraine entlässt Daniel Stendel

Daniel Stendel ist nicht länger Trainer des französichen Zweitligisten AS Nancy-Loraine. Der ehemalige 96-Coach und sein Team wurden nach gerade einmal vier Monaten und anhaltender Erfolgslosigkeit ihres Amtes enthoben. Seit Saisonstart gelang dem Tabellenletzten in zehn Spielen kein Sieg, lediglich vier Remis. Am Freitagabend kam das Stendel-Team im Heimspiel gegen Amiens SC trotz zweier Roter Karten und einer ganzen Halbzeit in Überzahl nicht über ein 1:1 hinaus, was das Fass zum überlaufen brachte.

„Wenn wir mit elf gegen neun nicht gewinnen können, müssen wir etwas ändern, um eine Wende herbeizuführen“, begründete Nancys Präsident Gauthier Ganaye die Entlassung Stendels. „Es war meine Entscheidung, Daniel zu ernennen. Wenn es nicht geklappt hat, bin ich in erster Linie dafür verantwortlich.“ Für ihn übernimmt der bisherige Reservecoach Benoît Pedretti den Tabellenletzten.