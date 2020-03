Stendel verzichtet auf sein komplettes Gehalt: "Ich will als gutes Beispiel vorangehen"

Klubs wie der schottische Erstligist Hearts of Midlothian sehen sich gezwungen, Maßnahmen zu ergreifen, die den Schaden am Verein zumindest minimieren. So musste Clubbesitzerin Ann Budge Spieler, Trainerpersonal und andere Mitarbeiter auffordern, auf die Hälfte ihres Gehalts zu verzichten . Der ehemalige 96-Trainer Daniel Stendel, der seit Dezember 2019 die Hearts trainiert, verzichtet nun aber auf sein ganzes Gehalt!

Die gute Seele

"Auch ich bin kein Millionär und habe Familie. Aber ich will als gutes Beispiel vorangehen", sagte der ehemalige Profi der BILD. Der in Fußball-Schottland beliebte Stendel geht reflektiert mit dieser Konsequenz in Zeiten der Krise um: "Wir verdienen sehr gutes Geld im Vergleich zu den Angestellten, für die ein Gehaltsverzicht von 50 Prozent viel essenzieller ist", so der 45-Jährige. Die Clubchefin Budge hatte zuvor versichert, dass die Gehaltskürzung bei den Mitarbeitern geringer ausfallen solle, bei denen 50 Prozent des Gehalts unter dem Existenzminimum liegen.

Für ihn geht's um mehr: "Wir alle wollen, dass sich der Club am Leben hält."