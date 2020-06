Ende für die Legenden bei Heart of Midlothian: Stendel und Sievers zum FC St. Pauli?

Der Neuanfang bedeutet zugleich das Ende für die beiden Hannover-Legenden Stendel und Jörg Sievers. In Hamburg, auf St. Pauli, könnte für Stendel eine neue Heldengeschichte beginnen. Dazu später mehr. Denn die Geschichte hat noch einen zweiten Hauptdarsteller.

Die schöne Hannover-Story in Schottland ist vorüber, bevor sie richtig begonnen hat. Die Hearts of Midlothian gingen im Corona-Lockdown mit unter – der Traditionsklub steigt ab. Der frühere 96-Trainer Daniel Stendel hatte bereits bei „Sky“ gesagt, sein Kapitel bei den Hearts sei lediglich für die erste Liga gültig. Nun präsentierte der Klub Robbie Neilson als neuen Trainer – eine Spielerlegende, zurück bei den Hearts.

Nun geht der ehemalige 96-Torwart und Torwarttrainer der Nationalkeeper Robert Enke und Ron-Robert Zieler mit Stendel unter. Der Pokalheld war 96 zuvor stets treu geblieben, bis er im Alter von 54 Jahren das Abenteuer Schottland in Angriff nahm. Sievers wurde Stendels rechte Hand, Ko-Trainer, nicht nur Torwarttrainer. „Ich wollte etwas Neues machen, in der Position bin ich deutlich tiefer in der Materie als vorher“, erklärte Sievers.

Stendel ist ein Thema in St. Pauli

„Colt“ Sievers ließ in Hannover viel zurück, und muss nun nach nicht einmal einem halben Jahr wieder heimkehren, ohne Job. Zielers Torwarttrainer ist inzwischen ein Vertrauter des 96-Trainers Kenan Kocak: Rolf Moosmann, der bis 2021 in Hannover unterschrieb.

In Hamburg wird der FC St. Pauli mit Jos Luhukay nicht weitermachen. Das steht fest. Fakt ist auch, dass Stendel schon einmal in St. Pauli Kandidat war, als Luhukay auf der Kippe stand. Aber Manager Andreas Bornemann hielt an Luhukay fest. Jetzt nicht mehr – jetzt ist Stendel wieder Thema. Dort beendete der frühere Stürmer vor 13 Jahren seine Profikarriere. Auf diese Geschichte kann die ewige Kultstory von St. Pauli weitergehen.