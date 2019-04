Prügel-Skandal um Daniel Stendel: Polizei ermittelt gegen gegnerischen Trainer Joey Barton

Der FC Barnsley bleibt mit Erfolgstrainer Daniel Stendel im Aufstiegsrennen der dritten englischen Liga. Der Ex-Trainer von Hannover 96 gewann mit den "Tykes" am Samstag mit 4:2 gegen Fleetwood Town. Nach der Partie kam es in Oakwell jedoch zu einem handfesten Eklat: Laut Sky hat Fleetwoods Trainer Joey Barton Stendel im Spielertunnel so heftig attackiert, dass der Deutsche notärztlich versorgt werden musste. Barnsley hat inzwischen einen Vorfall bestätigt, ohne Details zu nennen. Man werde weiter mit der Polizei kooperieren.

Was war passiert? Schon kurz nach dem Abpfiff der Partie durch Schiedsrichter Seb Stockbridge kam es zu einem Wortgefecht zwischen Stendel und Barton. Beim Gang in die Kabinen flogen dann die Fäuste. Barton war offenbar gefrustet, nachdem in Unterzahl die vielleicht letzte Chance verpasst hatte, mit einem Sieg noch in Richtung Playoffs zu springen.

Barton wurde bei der Abfahrt aus dem Stadion von der Polizei gestoppt

Barnsley dagegen schob sich in einem engen Rennen um den zweiten direkten Aufstiegsplatz hinter Luton Town wieder an dem ehemaligen Erstligisten Sunderland vorbei, der mit 4:5 gegen Coventry verlor. Auch Portsmouth und Charlton mischen noch mit.

Erst vor wenigen Tagen war Stendel als Trainer in der offizielle Team Of The Season gewählt worden - eine große Ehre angesichts der Tatsache, dass insgesamt 24 Klubs in der League One spielen. Der 45-Jährige war von 2016 bis März 2017 Trainer von Hannover 96, wurde dann durch André Breitenreiter ersetzt.

Barton wurde von der Polizei gestoppt, als er das Stadion mit dem Auto verlassen wollte. Die South Yorkshire Police habe laut Sky mit dem ehemaligen Nationalspieler gesprochen und werde die Gespräche in der nächsten Woche weiterführen. Barton war schon früher als Raubein berüchtigt, legendär geworden ist etwa sein brutales Foul gegen Dickson Etuhu im Derby seines damaligen Klubs Newcastle United gegen Sunderland.

