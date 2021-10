Bei dem Klub von der Südwestküste Australiens herrscht nach der Verpflichtung große Euphorie: "Daniel ist zweifellos einer der größten Neuzugänge nicht nur in der Geschichte von Glory, sondern in der Geschichte der A-League", freute sich Klub-Boss Tony Sage und ergänze: "Wir wissen um die Qualität, die Daniel in die Mannschaft einbringen wird, und freuen uns sehr darauf, ihn in dieser Saison im berühmten violetten Trikot zu sehen."

Sturride freut sich derweil auf "eine fantastische Gelegenheit, eine neue Herausforderung anzunehmen. Als sich die Gelegenheit bot, fühlte es sich richtig an, mein Talent an einen Ort zu bringen, an dem ich meinen Fußball in einer wettbewerbsfähigen Liga genießen kann, und zu versuchen, dem Team zu helfen, so erfolgreich wie möglich zu sein. (...) Ich kann es kaum erwarten, im HBF-Park zu spielen und hoffentlich ein Lächeln in viele Gesichter zu zaubern."