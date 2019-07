England-Profi Daniel Sturridge vermisst nach Einbruch seinen Hund: "Ich zahle alles"

BVB-Star Jeremy Toljan vor Wechsel zu US Sassuolo - Leihe plus Kaufoption

"Bringt den Hund zurück in mein Haus! Ich zahle alles", wendet sich Sturridge in einem Video an seine 3,4 Millionen Abonnenten: "Wie kann man nur einen Hund klauen?" Sein Vierbeiner besitzt sogar eine eigene Instagram-Seite! Bilder einer Überwachungskamera zeigen drei Männer, die mit einer Kapuze über dem Kopf durch das Haus gehen. In der Nacht von Montag auf Dienstag (Ortszeit) sollen die Einbrecher neben dem Hund auch vier Rucksäcke mitgenommen haben.