Fix: Daniel Thioune wird neuer Trainer beim Hamburger SV - Hecking-Nachfolger kommt aus Osnabrück

Die Bild hatte am Sonntag über Thioune als neuen HSV-Coach berichtet. Zuvor hatte das Blatt noch Dimitrios Grammozis (zuletzt Darmstadt), André Breitenreiter (bis 2019 in Hannover) und Alfred Schreuder (im Juni Trennung in Hoffenheim) ins Gespräch gebracht. Doch es wurde nun Thioune - für den der HSV nach Informationen der Zeitung 300.000 Euro an den VfL Osnabrück überweisen muss.

Erfolgstrainer Thioune: Aufstieg und Klassenerhalt mit dem VfL Osnabrück

Erst im September vergangenen Jahres hatte der 45-Jährige seinen Kontrakt bei den Niedersachsen bis zum 30. Juni 2021 verlängert. Thioune stand seit 2013 in Osnabrück unter Vertrag. Er arbeitete sich über die Jobs als U17- und U19-Trainer sowie Nachwuchskoordinator zum Chefcoach hoch. Im Oktober 2017 übernahm der Ex-Profi des VfL Osnabrück zunächst interimsweise die Profimannschaft der Veilchen. In der Saison 2018/19 führte er den VfL zur Meisterschaft in der 3. Liga und damit zum Aufstieg in die 2. Bundesliga. Dort hielten die Niedersachsen in der abgelaufenen Spielzeit als 13. die Klasse.