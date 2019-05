Das Ende einer Ära: Ex-Weltmeister Daniele De Rossi verlässt AS Rom

Ex-Weltmeister Daniele De Rossi beendet seine langjährige Karriere beim AS Rom. Mit dem Abschluss der Serie-A-Saison Ende Mai gehe auch De Rossis Zeit als Giallorosso zu Ende, teilte der italienische Fußballklub am Dienstag mit. „Er wird sein letztes Spiel in unserem Trikot gegen Parma im Olimpico spielen. Es wird das Ende einer Ära sein“, hieß es in einem Tweet.