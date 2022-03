Medwedew im Wechselbad der Gefühle: Ukrainischer Verband fordert Ausschluss der neuen Nummer eins

Die neue Nummer eins im Welt-Tennis begann ihre Regentschaft mit einer Friedensbotschaft. Bevor Daniil Medwedew am Montag auch ganz offiziell nachlesen konnte, dass er nun die Herren-Weltrangliste anführt, warb der Russe im Namen aller Kinder und ihrer Träume um Frieden in der Welt und zwischen Ländern. Die russische Invasion in die Ukraine erwähnte Medwedew in seiner Botschaft bei Instagram nicht. Anzeige

Der 26-jährige gebürtige Moskauer hat in einer schwierigen Zeit den Thron erklommen, auf dem über mehr als anderthalb Jahrzehnte vor allem der von ihm abgelöste Serbe Novak Djokovic, der Spanier Rafael Nadal und der Schweizer Roger Federer saßen.

Angesichts des russischen Krieges gegen die Ukraine mehren sich die Beschlüsse und Bemühungen, nicht mehr gegen russische Mannschaften anzutreten und Sportler von Veranstaltungen auszuschließen. Auch Medwedew könnte ein ähnliches Szenario drohen. Denn: In einem Schreiben an die ITF hat der ukrainische Tennisverband gefordert, alle russischen und belarussischen Profis von den Grand-Slam-Turnieren, vom Davis Cup und Billie Jean King Cup auszuschließen.

Verbandschef Kewlysch: Darum sollte Medwedew nicht bei den Grand Slams auflaufen

Der Präsident des Verbandes, Sewa Kewlysch, erklärte am Montag: "Er (Medwedew; Anm. d. Red.) sollte nicht bei den French Open, den US Open und in Wimbledon spielen." Zwar solle man ihn laut Kewlysch auf der ATP Tour spielen lassen, aber eben nicht bei Major-Turnieren. "Grand Slams sind ITF-Events, und wenn du bei denen nicht spielen kannst, kannst du niemals Nummer eins sein. Es würde ihnen Schande bringen, wenn sie jetzt aus dem Wettbewerb geworfen werden", argumentierte Kewlysch.

Zuvor hatte es im Profi-Tennis keine Forderungen gegeben, russische Profis wie Medwedew oder den Weltranglisten-Sechsten Andrej Rubljow zu verbannen. "Wir spielen in so vielen verschiedenen Ländern, ich war als Junior und als Profi in so vielen verschiedenen Ländern. Es ist nicht leicht, all diese Neuigkeiten zu hören", sagte Medwedew vorige Woche beim Turnier in Acapulco. "Hier in Mexiko aufzuwachen und die Nachrichten aus der Heimat zu sehen, war nicht einfach."

Nach den ebenfalls mit Grand-Slam-Titeln dekorierten Jewgeni Kafelnikow und Marat Safin ist Medwedew der dritte russische Profi an der Spitze der Weltrangliste und der 27. insgesamt. Zuletzt war es dem britischen Wimbledon- und Olympiasieger Andy Murray im November 2016 gelungen, sich vor Djokovic, Federer und Nadal zu schieben.



Nach Djokovic-Eklat: Der Tennissport kommt 2022 einfach nicht zur Ruhe