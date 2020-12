Danilo Blank weckte das Interesse mehrerer Zweitligisten

Die guten Leistungen des Außenstürmers blieben nicht verborgen, und gleich mehrere Zweitligisten entsandten ihre Späher ins Holstein-Stadion. Doch zu einem Engagement kam es nie. In der Saison 1999/2000 zog sich Blank im Abschlusstraining vor dem Landesderby gegen Lübeck einen Kreuzbandriss zu. Und nachdem er gerade wieder in Tritt war, und Holstein am grünen Tisch den Aufstieg in die Regionalliga erreicht hatte, erlitt der Angreifer in der Vorbereitungsphase zur Saison 2001/2002 erneut einen Kreuzbandriss. „Danach bin ich nicht mehr so richtig rein gekommen. Als dann auch noch Marcus Marin für meine Position geholt wurde, kam ich bei Holstein auf keinen grünen Zweig mehr. Es gab keinen neuen Vertrag, und das letzte Jahr habe ich in der zweiten Mannschaft gespielt“, so Blank, dessen Zeit als Regionalligaspieler abgelaufen schien.