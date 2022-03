Dänischenhagen erwischte keinen guten Tag

Und suboptimal verlief für die Gastgeber auch gleich der Start der Partie: Der Wasbeker Kevin Michaelis schickte den völlig alleingelassenen Florian Jacobs auf die Reise, der nur noch MTV-Keeper Yannick Holtz vor sich hatte und von diesem zu Fall gebracht wurde. Elfmeter! Philip Behm nahm sich der Sache an und verwandelte den Strafstoß souverän (2.).

Dänischenhagen war nun gefordert und in der Folgezeit auch das tonangebende Team. Und aussichtsreiche Chancen noch vor dem Seitenwechsel zum Ausgleich zu kommen, waren auch vorhanden. Tim Ladewig hätte sich eine gute Gelegenheit bieten können, wenn er es nach einem feinem Zuspiel noch geschafft hätte den Ball unter Kontrolle zu bringen (6.). Für das 1:1 sorgen können hätte auch Torjäger Moritz Schomburg, der einen Kopfball allerdings direkt in die Arme von Wasbeks Keeper Dennis Holstein drückte (9.), und kurze Zeit später mit einem Schuss das Gehäuse knapp verfehlte (14.).

Doch trotz dieser Gelegenheiten wurde an diesem Tag von Minute zu Minute immer deutlicher, dass die Gastgeber von ihrer Normalform noch ein gutes Stück entfernt sind. Und besser wurde es auch im zweiten Spielabschnitt nicht. Ganz im Gegenteil sogar. Fehlpässe häuften sich, Abspielen fehlte die nötige Präzision, und zu oft trafen die Spieler einfach die falschen Entscheidungen.

In erster Linie müssen sich die Dänischenhagener den Vorwurf gefallen lassen, dass das Spiel diese Entwicklung nahm. Die Gäste waren in Folge ihrer Führung nicht zum Handeln gezwungen – und zum anderen wurde auch deutlich, dass Wasbeks fußballerische Qualitäten auch limitierter Natur sind. Einen guten Eindruck hinterließ lediglich Behm, dessen Vorarbeit dazu führen hätten können, dass das schlechteste Auswärtsteam der Liga beinahe den zweiten Dreier auf fremden Plätzen eingefahren hätte. Gekonnt behauptete sich der WSV-Kapitän im Strafraum gegen mehrere Gegenspieler, sodass er auf den ungedeckten Jacobs ablegen konnte, der das Leder jedoch deutlich über den Kasten setzte (74.).

Die Vorentscheidung blieb somit aus und die Dänischenhagener, die in der Schlussphase zunehmend die Brechstange auspackten, konnten sich demzufolge noch Hoffnungen auf eine Wende machen. Und immerhin einen Zähler durften sie am Ende dann doch noch einstreichen, denn als WSV-Schlussmann Holstein einen Eckball von Tony Buck nicht festhalten konnte, war Stephan Wendt mit dem Kopf zur Stelle und markierte das 1:1. (84.). In den Schlussminuten wäre ein 2:1-Siegtreffer im Bereich des Möglichen gewesen, doch verdient hätten sich die MTV-Kicker den Dreier nun wahrlich nicht, da sie über weite Strecken der Begegnung einfach nicht ihr Potenzial ausschöpften.