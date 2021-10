Dänischenhagen und Altenholz II trennen sich 2:2-Unentschieden

Beide Teams begegneten sich von Beginn an mit viel Respekt. Die Platzherren waren vor 200 Zuschauern tonangebend und Philip Albers brachte seine Farben in der 17. Spielminute in Front. „Das war auch verdient. Wir haben bis zum jetzigen Zeitpunkt mehr vom Spiel. Jetzt müssen wir nachlegen“, sagte MTV-Coach Frank Knocke beim Gang in die Halbzeitpause. Seine Jungs ließen die TSV-Torjäger Mattheo Tiesch und Maxim Fröhlich in den ersten 45 Minuten nicht zur Entfaltung kommen. Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Thorsten Otto kamen die in Gelb gekleideten Altenholzer besser ins Spiel – das Tor schossen aber wiederum die Hausherren.

